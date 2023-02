Regierungsbildung Berliner SPD lädt zu Sondierungsgesprächen ein

Ab Anfang der Woche gehen in Berlin die am Freitag gestarteten Sondierungsgespräche in enger Taktung weiter. Nach dem Treffen von CDU und SPD am Montag will sich die SPD schon am Tag darauf mit Grünen und Linken austauschen, wie ein Sprecher der Partei am Sonntag auf Anfrage mitteilte. Grünensprecher Sebastian Brux bestätigte der Deutschen Presse-Agentur: »Wir haben eine Einladung für Dienstag erhalten und zugesagt.« Linkenvorsitzende Katina Schubert sagte ebenfalls, die SPD-Einladung sei angekommen und werde angenommen. Zuvor hatte der »Tagesspiegel« darüber berichtet.