Auch CDU-Spitzenkandidat Kai Wegner strebt nach SPIEGEL-Informationen ein Bündnis mit der SPD an, der CDU-Landesvorstand will am Donnerstag darüber entscheiden.

Machtwechsel in der Hauptstadt

Damit deutet sich in der von Rot-Grün-Rot regierten Hauptstadt ein Machtwechsel an – dabei hätte auch das bisherige Dreierbündnis im neuen Parlament eine Mehrheit. Sollte Schwarz-Rot klappen, müsste die erst seit Dezember 2021 als Regierungschefin amtierende Giffey das Rathaus verlassen. Neuer Regierender Bürgermeister würde in dem Fall der CDU-Spitzenkandidat und -Parteivorsitzende Wegner. Die Berliner Grünen landeten dann in der Opposition , ebenso die Linke.