Neuer Landeswahlleiter in Berlin soll der Verwaltungswissenschaftler Stephan Bröchler werden. Das erfuhr der SPIEGEL aus Senatskreisen. Bröchler ist Verwaltungs- und Politikwissenschaftler und lehrt an der Berliner Hochschule für Wirtschaft und Recht . Außerdem war er Mitglied in der Kommission, die das Wahldesaster in Berlin aufgearbeitet hat. Derzeit ist er auch an eine Arbeitsgruppe angedockt, die die Wahlorganisation verbessern und berlinweit vereinheitlichen soll.