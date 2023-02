Giffey betonte aber: »Am Ende geht es darum, wer eine stabile Mehrheit im Abgeordnetenhaus organisieren kann und wo gibt es die größten inhaltlichen Schnittmengen für einen Weg, den wir begonnen haben.« Angesichts des schlechten Abschneidens ihrer Partei seien aber Konsequenzen erforderlich, so Giffey. »Egal, in welcher Konstellation wir agieren: Es braucht Veränderungen in der Stadt und in der Zusammenarbeit in der Regierung – da ist schon einiges aufzuarbeiten.«