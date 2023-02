SPD-Verluste im Süden und Westen

Darüber hinaus fielen mehrere frühere SPD-Mandate im Südosten Berlins an die CDU. So lagen die Christdemokraten laut laufend aktualisierten Angaben des Landeswahlleiters etwa in den Bezirken Treptow-Köpenick 3, 4, 5 und 6 und teils mit deutlichem Abstand vorn.

Auch in den südlich des Stadtzentrums gelegenen Kiezen Mariendorf, Steglitz und Britz verlor die SPD Boden. Dort gehen demnach die vormals von der SPD gewonnenen Bezirke Tempelhof-Schöneberg 5, Steglitz-Zehlendorf 2 und Charlottenburg-Wilmersdorf 7 klar an die CDU.

Im Westen der Stadt lag die CDU vorläufig auch in den Wahlkreisen Spandau 1, 2, 3 und in Reinickendorf vorn. Im Wedding (Wahlkreis Mitte 5) zog die CDU (23,1 Prozent) nach Auszählung von 97,4 Prozent der Gebiete sowohl an der SPD (19,3) und womöglich knapp auch an den Grünen (22,8) vorbei.