Die SPD will nun in den kommenden Tagen mit CDU, Grünen und Linken sprechen. Es sei zu erwarten, dass die CDU als stärkste Kraft als Erstes zu Gesprächen einladen werde, kündigte Giffey an. In den Sondierungsgesprächen müsse sich dann zeigen, wo es Schnittmengen gebe. Aktuell hätte sowohl die bisherige Koalition aus SPD, Grünen und Linken eine Mehrheit in Berlin, als auch ein schwarz-rotes oder schwarz-grünes Bündnis.

Mit Blick auf ihren Berliner Landesverband erklärte Giffey: »Ich gehe davon aus, dass es sehr viel Sympathie gibt für eine Weiterführung des jetzigen Bündnisses.« Es sei zudem normal, dass am Ende nicht unbedingt der Wahlsieger regiere, sondern derjenige, der eine parlamentarische Mehrheit hinter sich versammeln könne. Deshalb gelte es jetzt, die Mehrheiten im Abgeordnetenhaus auszuloten. »Das müssen Sie uns auch als zweitstärkste Kraft zugestehen.«