Nach dem Sieg der CDU bei der Berlin-Wahl fordert CSU-Chef Markus Söder ein neue Landesregierung in der Hauptstadt unter Führung der CDU . »Es gibt überhaupt keine Legitimation für eine Fortsetzung der rot-rot-grünen Regierung«, sagte der bayerische Ministerpräsident am Montagmorgen am Rande seiner Reise nach Rumänien und Albanien. »Es wäre tatsächlich ein Umdrehen des Wahlergebnisses, eine grobe Missachtung der Demokratie«, sollten SPD, Grüne und Linke erneut eine Koalition bilden.