Möglich sind die Zweierbündnisse von Grünen oder SPD mit der Union, weil die FDP den Einzug ins Abgeordnetenhaus in der Wiederholungswahl verpasst hat und sich dadurch die Sitzverteilung maßgeblich ändert.

CDU-Spitzenkandidat Wegner, dem nun als Wahlsieger der Auftrag einer Regierungsbildung zufällt, ließ am Wahlabend ebenfalls Ansprüche auf die Rolle als Regierender Bürgermeister erkennen. Mit Blick auf die anstehenden Sondierungsgespräche sagte Wegner im ZDF: »Ich habe da gar keine Präferenz.« Er gehe offen in die Verhandlungen und werde bereits am Montag SPD und Grüne einladen. Amtsinhaberin Giffey macht sich indes ebenfalls weiter Hoffnungen, die Hauptstadt weiterzuregieren. »Diese Möglichkeit ist noch nicht vorbei«, sagte Giffey in der ARD.