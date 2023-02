Da half der SPD auch nicht mehr, dass von den Grünen 29.000 ehemalige Wähler dieses Jahr ihr Kreuz bei der SPD gesetzt haben. Im Gegenzug entschieden sich 17.000 frühere SPD-Wähler nun für die Grünen, was im Ergebnis, also im Saldo, einen Zuwachs von 12.000 Stimmen zugunsten der SPD bedeutet – das einzige größere Plus für Giffeys Partei.