Es brauche »endlich nicht nur Beschlüsse, sondern konkrete Maßnahmen«, fordert Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, in der »Bild am Sonntag«. »Die Unterbringungsmöglichkeiten sind begrenzt.« Es würden »bereits jetzt Hotelzimmer angemietet und Sammelunterkünfte, zum Beispiel in Turnhallen, vorbereitet.«

Auch Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) forderte in der »Bild am Sonntag«, die Bundesregierung müsse »endlich bei der Finanzierung der Unterbringung unterstützen. Die Kommunen sind am Anschlag, ohne die zugesagte Unterstützung sind sie bald nicht mehr handlungsfähig.«