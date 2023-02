Der Schritt wäre bemerkenswert, denn Giffey könnte an der Spitze des bisherigen rot-grün-roten Bündnisses mit Grünen und Linken weiterregieren. Die drei Parteien haben zusammen eine klare Mehrheit im Abgeordnetenhaus.

Am Dienstag waren die Grünen und die CDU zu letzten Sondierungen zusammengekommen. Diese dauerten am frühen Abend an, es wurden Gespräche bis in den späten Abend erwartet.

Seit 17. Februar hatten die Parteien über mögliche Koalitionsverhandlungen sondiert. Die CDU hatte je dreimal mit SPD und Grünen gesprochen. SPD, Grüne und Linke kamen ebenfalls dreimal zusammen.