Bernd Riexinger hält einen personellen Neuanfang in der Führung der Linken-Bundestagsfraktion für geboten. »Wir brauchen neue Leute an der Fraktionsspitze, in der die alten Blockbildungen keine Rolle mehr spielen«, sagte der frühere Parteichef dem Portal Table.Media. Die Fraktion habe »zu wenig Kontur«, kritisierte Riexinger. »Wir müssen wieder offensiver Politik machen.«