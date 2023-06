Wagenknecht führt längst Gespräche über eigene Partei

Der Vorstand der Linkspartei hatte am Samstag in einem Beschluss Wagenknecht zur Rückgabe ihres Mandats aufgefordert. »Die Zukunft der Linken ist eine Zukunft ohne Sahra Wagenknecht«, heißt es in dem einstimmig gefassten Beschluss. Der wiederholten Aufforderung, von der Gründung eines konkurrierenden Parteiprojekts Abstand zu nehmen, sei Wagenknecht »bis heute nicht nachgekommen«.