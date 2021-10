Berüchtigte Sektensiedlung Colonia Dignidad Mutmaßlicher deutscher Mittäter in Italien festgenommen

Reinhard D. soll an schweren Verbrechen in der Sektensiedlung Colonia Dignidad beteiligt gewesen sein. In Italien wurde er jetzt mit internationalem Haftbefehl festgenommen – in Deutschland lebte er bislang unbehelligt.