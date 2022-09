Deutschland befinde sich wegen des russischen Angriffs auf die Ukraine »in einer außerordentlichen Krisensituation, auf die schnell und entschlossen reagiert werden muss«, heißt es in dem Schreiben, das auch Kanzleramtschef Wolfgang Schmidt (SPD) und die Ersten Parlamentarischen Geschäftsführer der Ampel-Fraktionen bekommen haben. »Vor diesem Hintergrund hat meine Fraktion in den vergangenen Monaten stets die Hand gereicht, wenn es darum ging, notwendige Beschlüsse im Deutschen Bundestag zügig zu fassen«, schreibt Frei. »Dabei war klar, dass die Geschwindigkeit nicht auf Kosten der Qualität, Seriosität und Substanz von Vorlagen und Beratungen erkauft werden darf.« Weiter heißt es in dem Brief: »Leider ist festzustellen, dass Ihr Haus diesem Grundsatz durch die unzureichende und verspätete Übermittlung von essenziellen Informationen, Unterlagen und Entwürfen bislang nicht gerecht geworden ist.« Beispielhaft sei hier »auf die Verfahren zur ersten Novelle des Energiesicherungsgesetzes und zum Ersatzkraftwerkebereithaltungsgesetz verwiesen«.