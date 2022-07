In der vergangenen Legislaturperiode hatte die Große Koalition deshalb den Pakt für den Rechtsstaat beschlossen, der beim Aufbau der Justiz helfen sollte. Der Bund stellte 220 Millionen Euro zur Verfügung, mit denen die Länder zusätzliche Stellen an Gerichten und Staatsanwaltschaften schaffen konnten. Die Ampel nahm sich in ihrem Koalitionsvertrag vor, diesen Pakt zu »verstetigen«, also die Länder in Sachen Justiz weiter finanziell zu unterstützen. Zudem sollte das Vorhaben um einen Pakt zur Digitalisierung ergänzt werden. Ein komplexes Unterfangen, denn für digitale Infrastruktur in Justiz und Strafverfolgung gelten besondere Sicherheitsanforderungen. In den Ländern geht man daher für die kommenden zehn Jahre von einem Bedarf von einer Milliarde Euro pro Jahr aus – allein für die Digitalisierung der Justizbehörden.