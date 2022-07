Helfen soll dabei die Entwicklungspolitik, dementsprechend war die Ministerin auch in Georgien, um die Wogen zu glätten. Dazu gehörte etwa ein Besuch in einer Schule auf dem Land, deren Gebäude in marodem Zustand ist.

Schulze lief über mit abgewetzter Ochsenblut-Farbe gestrichene Holzdielen, an manchen Decken fiel der Putz hinunter. Noch auf dem Schulhof wurde ein Darlehensvertrag in Höhe von 40 Millionen Euro für die Sanierung georgischer Schulen unterschrieben, dazu kommt ein Zuschuss in Höhe von 3,2 Millionen Euro.