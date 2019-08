Besuch von Boris Johnson Merkel dringt auf verhandelten Brexit

Angela Merkel hat beim Antrittsbesuch des britischen Premierministers Boris Johnson erneut für einen geordneten Austritt Großbritanniens aus der EU geworben. Allerdings sei man auch auf einen nicht verhandelten Brexit vorbereitet, sagte Merkel in Berlin nach der Ankunft Johnsons.

Es gehe jetzt darum, den Austritt so zu gestalten, dass es weiterhin gute Beziehungen zwischen Großbritannien und der EU sowie Deutschland möglich seien. Diese seien sehr eng und freundschaftlich, und dies sollten sie auch in Zukunft sein. Wenn Großbritannien schließlich ein Drittstaat sei, sollte man über eine Freihandelszone verhandeln.

Merkel hält Lösung des Irland-Problems für möglich

Auch Johnson kündigte an, er wolle einen verhandelten Austritt. "Wir schaffen das", sagte er dabei auf Deutsch. Er forderte aber erneut eine Streichung der sogenannten Backstops. Diese Regelung sieht vor, dass Großbritannien nach dem Ausscheiden aus der Europäischen Union so lange in einer Zollunion mit der EU verknüpft bleibt, bis eine Lösung für das Grenzproblem zwischen dem EU-Mitglied Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland gefunden wird.

Merkel hält eine Lösung des Irland-Problems für möglich. Der Backstop sei nur als Übergangsregel gedacht gewesen. Man sei bislang davon ausgegangen, eine endgültige Lösung in den nächsten zwei Jahren zu finden. "Aber man kann sie vielleicht ja auch in den nächsten 30 Tagen finden. Warum nicht? Dann sind wir ein ganzes Stück weiter", sagte sie.

Bei der Ankunft Johnsons am Kanzleramt gab es "No-Brexit"-Rufe von Bürgern. Der britische Regierungschef wurde mit militärischen Ehren begrüßt. Nach ihren Zitteranfällen vor einigen Wochen verfolgte Merkel das Abspielen der Nationalhymnen gemeinsam mit ihrem Gast im Sitzen. Merkel hatte zuletzt auch den Empfang der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen und der Regierungschefin der Republik Moldau, Maia Sandu, im Sitzen absolviert.