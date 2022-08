Hamburgs Schulsenator bezeichnet Luftfilteranlagen-Förderprogramm als Flop

Derweil kritisierte Hamburgs Schulsenator Ties Rabe (SPD) das Bundesförderprogramm für Luftfilteranlagen, mit dem Coronainfektionen in Klassenräumen reduziert werden sollen. »Das Bundesförderprogramm ist aus unserer Sicht ein Flop«, sagte Rabe der »Rheinischen Post«.

»Offiziell gefördert werden vom Bund Luftfilter nur in solchen Räumen, die nicht gelüftet werden können, also entweder über gar keine Fenster verfügen oder nur über Fenster, die nicht geöffnet werden können«, sagte Rabe. »Solche Unterrichtsräume gibt es in der Regel in keiner normalen Schule.« Im Rahmen des Förderprogramms »Mobile Luftreiniger 2021« hatte die Bundesregierung für die Anschaffung mobiler Luftreinigungsgeräte in Einrichtungen für Kinder unter zwölf Jahren 200 Millionen Euro bereitgestellt. Bislang wurden die Mittel nicht vollständig abgerufen.