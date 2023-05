In Putins Fleischwolf

In der Schlacht um Bachmut hat Söldnerführer Jewgenij Prigoschin Tausende Männer seiner Wagner-Truppe in den Tod geschickt. Wer ist dieser Mann, der sich in Putins Russland unflätige Kritik an den Herrschenden erlaubt? Und wie wurden seine weltweit operierenden Militärunternehmen so bedeutend?

Lesen Sie unsere Titelgeschichte, weitere Hintergründe und Analysen im digitalen SPIEGEL.