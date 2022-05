Wie das so ist, wenn es im Sandkasten zwischen Thorben-Friedrich und Oskar-Maria zur Sache geht: Wer eigentlich angefangen hat, weiß sehr bald niemand mehr. Da ist der ukrainische Botschafter, der eine neue Kunstform in die Diplomatie eingeführt hat, Schimpf it like Melnyk! Die Ein-Mann-Twitterkanonade sieht den Bundespräsidenten in einem »Spinnennetz« russischer Einflusskontakte und nannte Deutschland schon früh »kaltherzig und stur« . Er fordert einen »BOYKOTT« aller Unternehmen auf, die sich noch nicht aus Russland zurückgezogen haben. Nach dem Brief der ersten 28 rief er Alice Schwarzer zu, »Keiner mit gesundem Verstand soll Ihre schäbige EMMA kaufen«. Habermas’ Einlassung nannte er eine »moralisch Bankrotterklärung«, den Bundeskanzler eine »beleidigte Leberwurst« . Und aus dem Holocaust hätten Deutschland und die Deutschen »nichts gelernt«. Aber so was von nichts.

Da ist aber auch Olaf Scholz, der die Solidarität eines SPD-Kanzlers mit einem SPD-Bundespräsidenten einen Tick höher zu halten scheint als die Solidarität mit einem Land, welches das Pech hat, nicht in der Nato zu sein, derweil Russland es von der Landkarte radieren will. Um also zu erklären, warum er nicht so bald nach Kiew fahren werde, sagte der Kanzler vergangene Woche allen Ernstes: »Es ist auch für das deutsche Volk ein Problem, dass der Bundespräsident in der Ukraine ausgeladen worden ist.« Entschuldigung bitte, not in my name. So sehr meine Milieus auf Loyalität zum Staat und seinen Repräsentanten achten, right or wrong – my country, das geht doch ein wenig weit. Wer sein gekränktes Polit-Ego nur hinter dem gesamten deutschen Volk verstecken kann, der muss ein ziemlich großes haben. Sozialdemokraten halten sich eben arg oft für die Generalvertretung aller guter Deutschen und sind jedes Mal überrascht, wenn nicht alle guten Deutschen dieses Gefühl erwidern.