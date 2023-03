In puncto Haushalt hat FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai nun aber den Ton verschärft: »Wir haben kein gemeinsames Grundverständnis in der Bundesregierung, was die finanzpolitische Realität betrifft«, sagte er der Nachrichtenagentur dpa. Solide Finanzpolitik sei das geeignete und beste Mittel im Kampf gegen die Inflation.