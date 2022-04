Diesem Beispiel wollen ähnlich Abgedriftete nun folgen, dem Vernehmen nach sind mehrere Entschuldigungsvideos in Arbeit, die demnächst veröffentlicht werden sollen: Der rechtsvegane Kochbuchautor Attila Hildmann plant eine Grundgesetz-Lesung und will sich bei nächster Gelegenheit als kommunaler Wahlhelfer engagieren. Der Verschwörungsideologe Ken Jebsen will sich persönlich an den Microsoft-Mitgründer Bill Gates wenden und Freiwilligendienste in dessen Stiftung leisten. Der Coronamaßnahmen-kritische Schauspieler Volker Bruch ("Babylon Berlin") zeigt sich erschüttert von früheren Äußerungen und stellt sich als Darsteller für eine Impfkampagne des Gesundheitsministeriums zur Verfügung.