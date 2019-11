Regierungsbildung in Thüringen CDU und FDP lehnen erneutes Höcke-Angebot ab

Es ist ein vergiftetes Angebot ohne Aussicht auf Erfolg, doch der AfD-Landeschef Björn Höcke will offenkundig in Thüringen weiterhin die beiden bürgerlichen Parteien CDU und FDP für sich gewinnen.

Am Dienstag schickte er eine E-Mail an die Geschäftsstellen von CDU und FDP und erneuerte sein Angebot, dass seine Partei für eine eigene Regierungsmehrheit der drei Parteien zur Verfügung stünde. Schon Anfang November hatte sich Höcke schriftlich an die beiden Parteien gewandt und um ein Gespräch gebeten.

Er wolle, schreibt Höcke nun, "mit friedlichen Mitteln" die Politik im Land "grundlegend" verändern. Weiter beschreibt der Anführer des völkischen AfD-Flügels, warum seine Partei dem bürgerlichen Lager zuzuordnen sei und distanziert sich erneut von seinen umstrittenen Aussagen zu einer "180-Grad-Wende" in der Erinnerungskultur. "Das Factum brutum der damaligen Untaten sollte jedoch in keiner Weise bestritten werden, mir ging es lediglich um die Fragwürdigkeit unseres Umgangs damit", schreibt Höcke zu seinen Äußerungen.

"Eigene politische Ambitionen" seien für eine Zusammenarbeit mit FDP und CDU nicht entscheidend. In der Landespressekonferenz in Erfurt darauf angesprochen, sagte Höcke, ein eigener Rückzug als Thüringer Partei- und Fraktionsvorsitzender zugunsten einer Regierung sei nicht ausgeschlossen. Er wolle zuerst "ergebnisoffene Gespräche" führen, dort könne "über alles gesprochen" werden.

FDP-Chef Kemmerich "wackelt" nicht

Innerhalb der Thüringer CDU gab es vor zwei Wochen ebenfalls eine kleine Gruppe, die solche Gespräche forderte, was für eine heftige Diskussion in der Gesamtpartei sorgte. (Lesen Sie hier dazu einen Gastbeitrag des CDU-Generalsekretärs Paul Ziemiak.) Die CDU bestätigte dem SPIEGEL den Eingang des neuen Höcke-Briefs, sie bleibt aber bei der Beschlusslage der Fraktion, dass keine Zusammenarbeit mit der AfD infrage komme.

Auch die Thüringer FDP hatte bereits Anfang November das erste Schreiben Höckes erhalten und eine Zusammenarbeit abgelehnt. Dabei soll es auch nach dem erneuten Angebot bleiben. "Es ändert allerdings nicht unsere Einstellung", sagte Landes- und Fraktionschef Thomas L. Kemmerich.

Die FDP in seinem Bundesland halte es mit der AfD im Thüringer Landtag so wie die FDP im Bundestag: "Wir setzen uns inhaltlich mit deren Positionen und Forderungen auseinander." Nach Lage der Dinge, so Kemmerich weiter, schlössen die "zahlreichen nicht zu akzeptierenden Äußerungen von AfD-Mandatsträgern, auch von Herrn Höcke", für die FDP eine "wie auch immer geartete institutionelle Zusammenarbeit mit dieser Partei aus".

Landtagswahl Thüringen 2019 Endgültiges Ergebnis Zweitstimmenergebnis Anteile in Prozent CDU 21,7 -11,8 Die Linke 31 +2,8 SPD 8,2 -4,2 AfD 23,4 +12,8 Grüne 5,2 -0,5 FDP 5 +2,5 Sonstige 5,5 -1,6 Sitzverteilung Insgesamt: 90 Mehrheit: 46 Sitze 29 8 5 5 21 22 Die Linke (29) SPD (8) Grüne (5) FDP (5) CDU (21) AfD (22) Quelle: Landeswahlleiter Ergebnisse im Detail

Man werde eigene liberale Initiativen entwickeln, um Thüringen voranzubringen, erklärte er. Diese würden sich unter anderem damit beschäftigen, wie man "rechts- und linksextreme Haltungen" stellen könne, so Kemmerich.

Kommenden Dienstag wird sich der neue Landtag konstituieren. Unklar ist derzeit noch, ob die anderen Parteien einen AfD-Vizepräsidenten wählen werden. Die AfD beschloss am Mittwoch, Tosca Kniese zu nominieren. Die 41-jährige Unternehmerin lebt in Jena und setzte sich bei eine Kampfkandidatur für den Listenplatz 4 zur Landtagswahl durch.

CDU und Linke schicken frühere SEDler ins Rennen

Ebenfalls unklar ist die Wahl der möglicherweise ersten Landtagspräsidentin der Linken. Die Partei nominierte die bisherige Infrastrukturministerin Birgit Keller, die zu DDR-Zeiten Mitglied in der SED war. Sie stellte sich bei CDU und FDP vor, ihr werden gute Chancen für den Posten eingeräumt, heißt es aus den Parteien.

Auch die CDU nominierte ein ehemaliges SED-Mitglied. In einer Kampfkandidatur setzte sich mit zwölf von 21 Stimmen Henry Worm durch. Die von CDU-Fraktionschef Mike Mohring gestützte Kandidatin verlor die Wahl. Von Abgeordneten wird die Niederlage als erneuter Dämpfer für Mohring gewertet, der jüngst nur mit 66 Prozent erneut zum Fraktionsvorsitzenden gewählt worden war. "Die Erosion seiner Macht schreitet weiter voran", sagte ein CDU-Abgeordneter dem SPIEGEL.

Am Donnerstag treffen sich derweil CDU und FDP zu Gesprächen mit den Grünen. Die Linke bekräftigten am Mittwoch, dass sie die rot-rot-grüne Koalition als Minderheitsregierung fortführen wollen. CDU und FDP signalisierten, bei einzelnen Sachfragen mitstimmen zu können. Ein Gesprächsangebot von Rot-Rot-Grün wird derzeit von CDU und FDP noch besprochen.