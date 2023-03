Höcke schrieb dazu bei Telegram, der »alltägliche Verdrängungskrieg« habe zwei Opfer gefordert: »Wahrscheinlich ist der Täter psychisch krank und leidet an jener unter Einwanderern weit verbreiteten Volkskrankheit, welche die Betroffenen ›Allahu Akbar‹ schreien lässt und deren Wahrnehmung so verzerrt, daß sie in den ›ungläubigen‹ Gastgebern lebensunwertes Leben sehen.« (Darüber hatte der SPIEGEL berichtet.)