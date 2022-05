»Ausdrücklich« soll das Bundeskriminalamt (BKA) nach »Tagesspiegel«-Informationen dem CDU-Chef Friedrich Merz von seiner geplanten Reise in die Ukraine abgeraten haben. Er sei gebeten worden, die Reise zu verschieben, berichtete die Zeitung am Sonntag . Merz habe die Sicherheitsbehörden erst am Freitag über die Reise informiert. Das BKA habe betont, es brauche für einen solchen Besuch im Kriegsgebiet etwas mehr Vorlauf.

Die Reise soll in der Nacht zum Dienstag stattfinden, wie es in dem Bericht heißt. In Kiew solle es womöglich ein Treffen mit Präsident Wolodymyr Selenskyj geben. Am Montagnachmittag ist zunächst eine gemeinsame Präsidiumssitzung von CDU und CSU in Köln mit Merz und Markus Söder geplant, danach um 16 Uhr eine Pressekonferenz der beiden Parteivorsitzenden sowie von NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst. »Alle Termine finden wie geplant statt«, sagte ein CDU-Sprecher dem »Tagesspiegel«.

Merz wolle konkrete Wünsche aufnehmen Daher würde Merz erst danach aufbrechen, berichtete die Zeitung weiter. Da zum Beispiel die Zugfahrt von Polen aus in der Regel 13 Stunden dauert, wäre der CDU-Chef Dienstagmorgen wohl in Kiew. Nach SPIEGEL-Informationen wird seine Delegation sehr klein sein, Medienvertreter werden nicht dabei sein. Die Reise sei auch dem Kanzleramt bekannt, berichtete der »Tagesspiegel« weiter. Merz sei außenpolitische Beratung angeboten worden, die er bislang abgelehnt haben soll – ebenso wie den BKA-Personenschutz. Das Bundesinnenministerium wollte sich dazu auf Anfrage der Zeitung nicht äußern, auch Merz äußerte sich dazu zunächst nicht. Zuletzt hatte es während des Besuchs von UN-Generalsekretär António Guterres Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew gegeben.

Ohne den Abreisetag zu erwähnen, schrieb Merz' Stabschef Jacob Schrot auf Twitter, bei der Reise des Oppositionsführers in die Ukraine gehe es um drei Botschaften: Deutschland stehe an der Seite der Ukraine. »Diese Solidarität will der Oppositionsführer mit einer Reise in die Ukraine unterstreichen.« Merz wolle zudem in Kiew zuhören und die konkreten Wünsche der ukrainischen Gesprächspartner aufnehmen.

Der menschenrechtspolitische Sprecher der Unionsfraktion, Michael Brand (CDU), kritisierte den bisher nicht nach Kiew gereisten Kanzler Olaf Scholz (SPD). »Merz tut das, was ein Bundeskanzler längst hätte tun müssen«, sagte Brand dem »Tagesspiegel«. Es sei wichtig, »dass wenigstens der Oppositionsführer im Deutschen Bundestag, wie auch die drei Ausschussvorsitzenden aus der Koalition, die Ehre unseres Landes versuchen zu retten«.

Anfang April waren die Vorsitzenden der Bundestagsausschüsse für Verteidigung, Außenbeziehungen und Europaangelegenheiten in die Ukraine gereist. Die FDP-Verteidigungspolitikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann, der SPD-Außenpolitiker Michael Roth und der Grünen-Europapolitiker Anton Hofreiter trafen sich im Westen des Landes mit Vertretern des ukrainischen Parlaments.