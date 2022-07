Tausende nach Deutschland Geflohene warten seit Jahren auf einen Entscheid, ob sie sich in der Bundesrepublik ein neues Leben aufbauen dürfen – oder doch abgeschoben werden. Nun will die Bundesregierung vielen hier lebenden Ausländerinnen und Ausländern ohne gesicherten Aufenthaltstitel eine langfristige Bleibeperspektive eröffnen. Den Gesetzentwurf zum sogenannten Chancen-Aufenthaltsrecht beschloss das Bundeskabinett am Mittwoch.