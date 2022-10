Parteiinterne Zwänge verhärteten die Fronten: Die Liberalen haben gerade erst die Landtagswahl in Niedersachsen verloren, Standfestigkeit in der Atomfrage soll ihrer Profilierung in der Ampel dienen. Zudem kämpfen sie mit dem Problem, dass vielen ihrer Anhänger die Beteiligung an einer Regierung mit Grünen und SPD inhaltlich und kulturell unangenehm ist. Die Grünen wiederum können es ihrer Basis kaum zumuten, dass ausgerechnet die erklärte Antiatompartei einen Ausstieg aus dem Atomausstieg gutheißt.