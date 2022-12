Am Donnerstag wurde der Beamte dem Ermittlungsrichter am Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt und der Vollzug der Untersuchungshaft angeordnet. Neben der Wohnung des Verdächtigen wurden auch Büros an zwei BND-Standorten durchsucht.

Scholz seit Wochen im Bilde

Laut BND-Präsident Bruno Kahl hatte seine Behörde »im Rahmen ihrer nachrichtendienstlichen Arbeit« selbst von einem »möglichen Verratsfall in den eigenen Reihen« erfahren. Umfangreiche interne Ermittlungen hätten den Verdacht erhärtet, sodass der BND umgehend den Generalbundesanwalt eingeschaltet habe.