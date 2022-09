Mit dem Begriff »targeting« beschreiben Militärs die Vorbereitung für Angriffe auf militärische Ziele. In dem Gutachten, so die »Zeit«, sei dem BND attestiert worden, dass Deutschland durch die Übermittlung der BND-Informationen nicht automatisch zur Kriegspartei würde. Dies will Bundeskanzler Olaf Scholz auf jeden Fall vermeiden.

Trotzdem ist die bis dato geheim gehaltene Kooperation mehr als brisant. So hatte die Bundesregierung bisher bei allen Auslandseinsätzen, zum Beispiel in Afghanistan, sehr penibel darauf geachtet, dass deutsche Informationen nicht für tödliche militärische Operationen anderer Nationen benutzt werden. Damals wollte Berlin vor allem verhindern, dass die USA deutsche Erkenntnisse für gezielte Tötungen von Taliban-Kommandeuren benutzten. Auch in Mali installierte Deutschland strenge Regeln, damit die Daten der unbemannten Drohnen nicht von Frankreich für robuste Anti-Terror-Operationen genutzt werden.