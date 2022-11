Der Druck auf Putin und die Kleptokratie müsse wachsen, fordert Ramelow. »Ich bin dafür, dass alle Vermögenswerte und vor allem Geschäftsanteile der Oligarchen – einschließlich Bargeldvermögen – einkassiert werden«, sagte Ramelow.

»Ich hätte längst die komplette Energiewirtschaft, die unter russischer Kontrolle in Deutschland steht, unter Staatsaufsicht gestellt.« Das werde nur teilweise, aber nicht konsequent gemacht. »Russland führt seinen Krieg auch in Deutschland an der Tankstelle, beim Strom- beziehungsweise Gaspreis und auch an jedem Montag hier in Thüringen.«