Ministerpräsidentenwahl in Thüringen Wie Ramelow es diesmal schaffen will

Im zweiten Anlauf soll es klappen - in Thüringen tritt Bodo Ramelow erneut zur Ministerpräsidenten-Wahl an. Gegenkandidat: AfD-Landeschef Björn Höcke. So könnten die Mehrheiten zustande kommen.