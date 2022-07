Bundesratspräsident Bodo Ramelow vertritt in der ersten Augusthälfte Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. In der Zeit vom 1. bis 13. August übernehme der Linkenpolitiker »die Befugnisse des Bundespräsidenten«, teilte die Thüringer Staatskanzlei mit. In der Verfassung sei geregelt, wer den Bundespräsidenten vertrete, wenn dieser beispielsweise durch Urlaub verhindert sei.