Buhrow hatte bei einer Rede in Hamburg unter anderem gesagt, man müsse aus dem bisherigen ›System Staatskanzleien hier, Sender dort‹ ausbrechen und eine Art verfassungsgebende Versammlung für unseren neuen, gemeinnützigen Rundfunk einrichten. »Mein fester Eindruck ist: Deutschland scheint uns in zehn Jahren nicht mehr in dem Umfang zu wollen – und auch finanzieren zu wollen wie heute«, sagte der 64-Jährige. Er betonte, nicht in seiner Funktion als derzeitiger ARD-Vorsitzender, sondern für sich selbst zu sprechen.