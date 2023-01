Alle Jahre wieder wird vor Silvester – und eifrig in den Tagen danach – über ein allgemeines Böllerverbot in Deutschland gestritten. Auch in diesem Jahr gab es nach Berichten über zahlreiche Verletzungen und Angriffe auf Feuerwehr und Rettungskräfte neue Diskussionen darüber, den Knallerverkauf zu untersagen.