Eine Ausweitung der Böllerverbotszonen sieht Lederer kritisch, weil für die Durchsetzung viele Einsatzkräfte benötigt werden. Man könne schließlich in der Silvesternacht das Personal nicht vervielfältigen, man müsse mit dem arbeiten, was man habe. »Ich wünsche mir eigentlich, dass wir unsere Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten für das einsetzen, für was sie da sind, und nicht für Katz-und-Maus-Spiele in der Stadt«, sagte Lederer.