Es ist eine unerwartete Wende: Boris Palmer, dessen Grünen-Mitgliedschaft bis Ende des Jahres ruht, will nicht länger der Partei angehören. Er hat nach SPIEGEL-Informationen dem Landesvorstand Baden-Württemberg in einer E-Mail seinen Austritt bei den Grünen mitgeteilt. »Ich möchte damit vermeiden, dass die aktuellen Diskussionen um mich eine weitere lang anhaltende Belastung für die Partei werden, für die ich seit 1996 mit viel Herzblut gekämpft habe.« Er sei dankbar für alles, was er an Unterstützung und Verantwortung erhalten habe, schreibt der Tübinger Oberbürgermeister. Zuletzt hatte Palmers mehrfache Verwendung des N-Wortes bei einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main zu einem bundesweiten Eklat geführt. Selbst sein Anwalt und Vertrauter Rezzo Schlauch wandte sich von ihm ab.