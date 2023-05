Palmer hatte am Montag seinen Parteiaustritt bei den Grünen erklärt und zuvor bekannt gegeben, eine »Auszeit« nehmen zu wollen. Hintergrund des Schrittes ist der jüngste Eklat um Palmer mit seinen umstrittenen Äußerungen zum N-Wort und dem Judenstern in Frankfurt am Main (mehr Hintergründe dazu lesen Sie hier ).

Am Rande einer Migrationskonferenz in Frankfurt am Main hatte Palmer am Freitag Stellung zur Art und Weise seiner Verwendung des N-Wortes genommen. Als er mit »Nazis raus«-Rufen konfrontiert wurde, sagte Palmer zu der Menge: »Das ist nichts anderes als der Judenstern. Und zwar weil ich ein Wort benutzt habe, an dem ihr alles andere festmacht. Wenn man ein falsches Wort sagt, ist man für euch ein Nazi.«