Am Samstag schlug das Landesschiedsgericht eine zeitlich befristete Lösung vor: Palmer und die Grünen sollen 2023 Gespräche darüber führen, wie der Politiker kontroverse innerparteiliche Meinungen in Zukunft äußern könnte – unter Beachtung der Grundsätze und Ordnung der Partei.

SUV-Parkgebühren und Einwegsteuer: So will Boris Palmer Tübingen zur Klimaschutz-Hauptstadt machen Von Alexander Kühn

»Das ist ein wichtiges Zeichen, auch für all diejenigen in der Partei, die in den vergangenen Jahren immer wieder durch diese Debatten aufgerieben wurden«, hieß es weiter. Nun sei klar: »Boris Palmer hat die Grenzen dessen überschritten, was wir als Partei aushalten müssen.« Das Landesschiedsgericht habe mit seinem Vergleichsvorschlag den Weg dafür frei gemacht, dass die Partei sich wieder ganz auf die inhaltliche Arbeit konzentrieren könne.

Palmers Anwalt Rezzo Schlauch, selbst ein Grünen-Urgestein, hatte nach der Anhörung am Samstag gesagt, das Schiedsgericht habe die Verhandlung sehr gut und mit hoher Sachkompetenz geführt: »Man kann es sich eigentlich nicht besser, nicht professioneller, nicht seriöser wünschen.«