Palmer bezieht sich in seinem Brief auf eine Rede Neubauers während seiner Auszeit, die sie im Rahmen ihrer »Tübinger Mediendozentur« gehalten hatte. Er hält ihr Kritik an einem »fossilen« Lebensstil vor, was »nichts anderes als ein Frontalangriff auf das westliche Wohlstandsmodell« sei. Palmer bestätigte der Nachrichtenagentur dpa, dass er am Tag der Wiederaufnahme seiner Arbeit das seitenlange Schreiben an Neubauer verfasste, das am Mittwoch in der »Welt« abgedruckt werden sollte.