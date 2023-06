Die Sicht spiegelt sich auch in den US-Medien. Erst kürzlich hat sich die »Washington Post« mit Pistorius beschäftigt. In Deutschland gebe es einen Politiker, der es mit Waffenlieferungen an die Ukraine ernst meine, lautete die Überschrift. Danach schwärmte das Blatt von »Deutschlands derzeitigem Politstar«, der es in nur fünf Monaten an die Spitze der Umfragen geschafft habe. Solche Erfolgs-Geschichten, vom Lokal-Politiker zum beliebten Bundesminister, liebt man in den USA.

»Da gab es nicht den Hauch einer Kritik«

Nach Washington kam Pistorius gut gerüstet. Schon die große Luftwaffen-Übung »Air Defender« wurde in den USA viel beachtet. Dass Pistorius Anfang der Woche dann noch ankündigte, die Bundeswehr wolle eine Kampfbrigade von bis zu 4000 Soldaten in Litauen an der Nato-Ostflanke fest stationieren, verstärkte den Eindruck, dass Berlin es ernst meint mit seiner neuen Rolle als sicherheitspolitischer Player in Europa. Austin sagte, Deutschland sei mittlerweile »ausschlaggebend«, statt wie früher von der Seitenlinie zu agieren.