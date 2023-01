Pistorius hatte am Mittwochabend rasche Gespräche mit der Industrie angekündigt, um die durch Waffenlieferungen an die Ukraine entstehenden Lücken bei der Bundeswehr zu füllen. »Wir tun jetzt alles, damit schnell wiederbeschafft wird«, sagte der Minister in den ARD-Tagesthemen. »Wir brauchen mehr Rüstungsindustrie in Deutschland, aber, wie ich finde, auch konzertiert in Europa.«

Pistorius besucht Puma-Einheit

Pistorius' Besuch beim Logistikbataillon 171 aus Burg bei Magdeburg steht nicht in direktem Zusammenhang mit den Leopard-Lieferungen. Die Einheit stellt große Anteile für die sogenannte Speerspitze der Nato, die schnelle Eingreiftruppe VJTF (Very High Readiness Joint Task Force).