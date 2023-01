Deutsche bei Kampfpanzer-Lieferungen uneins

Eine der drängendsten Fragen für Pistorius ist, ob Deutschland Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefern soll. Bislang hat der neue Minister dazu keine Aussage getroffen, womöglich kommt bei einem Treffen auf der US-Luftwaffenbasis Ramstein in Rheinland-Pfalz am Freitag Bewegung in die Sache.