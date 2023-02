In der vergangenen Woche hatte Pistorius die Aussetzung der Wehrpflicht durch die schwarz-gelbe Bundesregierung im Jahr 2011 als Fehler bezeichnet – und damit eine neuerliche Debatte zum Pflichtdienst an der Waffe ins Rollen gebracht. Er habe damit nicht die Wiedereinführung ins Gespräch gebracht, sagte Pistorius nun in Augustdorf. Er habe lediglich »im Kontext einer Dienstpflicht im Allgemeinen« über die Wahrnehmung der Bundeswehr in der heutigen Gesellschaft gesprochen, so Pistorius weiter. In diesem Zusammenhang habe er gesagt, die Abschaffung sei ein Fehler gewesen. »Und dabei bleibe ich auch.«