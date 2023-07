Streit über Leopard-Reparaturzentrum Pistorius erhöht den Druck auf Polen

Berlin und Warschau ringen um ein gemeinsames Reparaturzentrum für die an die Ukraine gelieferten Leopard-Panzer. Bei einem Kurzbesuch drängelt Verteidigungsminister Pistorius – in zehn Tagen müsse eine Einigung her.

Aus Zamosc berichtet Matthias Gebauer