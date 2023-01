Boris Pistorius, Niedersächsischer Innenminister:

»Die Bundeswehr muss sich auf eine neue Situation einstellen, die mit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine entstanden ist. Mir ist wichtig, die Soldatinnen und Soldaten ganz eng in diesem Prozess zu beteiligen und sie mitzunehmen. Und die Truppe kann sich darauf verlassen, dass ich mich, wann immer es nötig ist, vor sie stellen werde. Ich will die Bundeswehr stark machen für die Zeit, die vor uns liegt. (…) Es ist mir eine außerordentlich große Ehre, dieses Amt zu übernehmen. Ich weiß um die Bedeutung der Aufgabe, gerade in diesen Zeiten. Und ich danke meiner Vorgängerin, wenn ich das schon so sagen darf. Christine Lambrecht für Ihre Arbeit in diesen besonders schwierigen, herausfordernden Zeiten. Sie hat die Neuaufstellung unserer Bundeswehr in der Zeitenwende begonnen.«