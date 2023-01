Der 57 Jahre alte Philippi ist Facharzt für Chirurgie und Notfallmedizin. Sein Wahlkreis ist in Göttingen. Er ist Arzt in Herzberg am Harz und gehört laut »HAZ«-Bericht SPD-intern dem konservativen »Seeheimer Kreis« an. Behrens ist seit März 2021 Gesundheitsministerin im Bundesland.