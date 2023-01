Lloyd Austin, US-Verteidigungsminister

»Guten Morgen, Herr Minister Pistorius, vielen Dank, dass Sie mich heute empfangen. Ich bin ja Ihr erster Besucher, da Sie erst seit einer Stunde im Amt sind. Das ist nicht überraschend!«

Kaltstart für Boris Pistorius: Kaum im Amt, trifft der neue deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius den Pentagon-Chef Lloyd Austin in Berlin. Im Mittelpunkt des Gesprächs stehen weitere Waffenlieferungen an die Ukraine.

Boris Pistorius, Bundesverteidigungsminister

»Deutsche Systeme bewähren sich in der Ukraine. Panzerhaubitzen, Gepard, hochmodernes Flugabwehr System IRIS-T SLM. Und gemeinsam, das kann ich sagen, werden wir auch in Zukunft mit unseren Partnern gemeinsam die Ukraine in ihrem Kampf für die Freiheit und die territoriale Unabhängigkeit und Souveränität unterstützen. Ich freue mich auf eine exzellente Zusammenarbeit, Mr. Secretary, dear Lloyd. Für morgen werden wir uns in Ramstein wiedersehen, dann mit dir als Gastgeber.«

Die Frage, ob Deutschland gemeinsam mit anderen Nato-Staaten auch Leopard-Kampfpanzer an die Ukraine liefert, bleibt also vorerst offen. Allerdings ist am Tag des Dienstantritts klar: Der Ukraine-Krieg und Deutschlands Rolle werden Pistorius’ Amtszeit entscheidend prägen. Nach seiner Vereidigung im Bundestag wurde er vom Generalinspekteur der Bundeswehr, General Eberhard Zorn, im Bendlerblock mit militärischen Ehren empfangen. Dabei prangerte der neue Minister den durch jahrzehntelange Einsparungen beklagenswerten Zustand der Bundeswehr an - und versprach Besserung:

Boris Pistorius, Bundesverteidigungsminister

»Die Bedeutung der höheren Sicherheit ist eine andere als noch vor einem Jahr. Deswegen geht es jetzt darum, die Bundeswehr jetzt und schnell stark zu machen. Es geht um Abschreckung, Wirksamkeit und Einsatzfähigkeit. Und es geht bei all dem jetzt vor allem darum, weiter die Ukraine zu unterstützen, eben auch mit Material aus der Bundeswehr. «

In einem Interview mit der Nachrichtenagentur Reuters sprach der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, über die Herausforderungen des neuen Ministers, und die Erwartungen am morgigen Ukraine-Gipfel in Ramstein.

Christoph Heusgen, Chef der Münchner Sicherheitskonferenz

»Die Amerikaner haben ja selbst Deutschland aufgefordert. Der amerikanische Botschafter hier in Berlin hat gesagt: Ja, Washington wäre froh, wenn Deutschland mehr machen würde. Also wir dürfen nicht so, auch in Anbetracht der Tatsache, dass wir ja auch - Vertreter der Regierungen, Bundespräsident - immer gesagt haben, Deutschland will Führung und Verantwortung übernehmen, da können wir uns jetzt nicht hinter den Amerikanern verstecken, sondern da muss..., da ist Führung gefragt. Und die Amerikaner haben uns ja auch regelrecht aufgefordert dazu.«

Im Termin-Marathon geht es für Pistorius im Laufe des Tages weiter nach Estland. Das Ministertreffen in der estnischen Stadt Tapa soll die kommende Geberkonferenz am Freitag in Ramstein vorbereiten. Der Entscheidungsdruck der westlichen Alliierten auf Deutschland ist deutlich zu spüren.