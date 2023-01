Nach Ansicht des designierten Verteidigungsministers Boris Pistorius ist Deutschland »indirekt« am Krieg in der Ukraine beteiligt. Mit Blick auf seine künftige Aufgabe sagte der SPD-Politiker am Dienstag in Hannover: »Das Verteidigungsministerium ist schon in zivilen, in Friedenszeiten, eine große Herausforderung und in Zeiten, in denen man als Bundesrepublik Deutschland an einem Krieg beteiligt ist, indirekt, noch einmal besonders.«