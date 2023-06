Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich von Anfang an zurückhaltend zur Kampfjetkoalition geäußert. Am Donnerstag bekräftigte er im Bundestag, dass man sich bei den Waffenlieferungen weiterhin auf gepanzerte Gefechtsfahrzeuge, Flugabwehrsysteme , Artillerie und die nötige Munition konzentrieren werde. Damit liefere Deutschland genau das, was die Ukraine bei der laufenden Offensive zur Befreiung ihrer Gebiete am dringendsten benötige.

Ähnlich äußerte sich Pistorius am Wochenende. »Wir sind die Experten für Panzerlieferungen und Panzertechnologie gewesen, sind es für die Luftverteidigung, die nach wie vor von enormer Bedeutung ist«, sagte er. SPD-Chef Lars Klingbeil sagte, Deutschland sei einer der größten Unterstützer der Ukraine. Auch er nannte Panzer und Flugabwehrraketen. »Darauf konzentrieren wir uns.« Insofern sei für Deutschland die Frage der Kampfjets »keine aktuelle Debatte.«